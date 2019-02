SunTrust sposa BB&T: nasce la sesta banca in USA

(Teleborsa) - Gran fermento nel settore bancario statunitense. SunTrust Banks e BB&T hanno annunciato una fusione paritetica con scambio azionario che darà vita alla sesta maggiore banca USA per asset e depositi. La nuova società avrà asset del valore di circa 442 miliardi di dollari, 301 miliardi di dollari di prestiti e 324 miliardi di dollari di depositi con una base clienti di circa 10 milioni di unità distribuiti sull'intero territorio degli Stati Uniti.



Gli azionisti SunTrust riceveranno 1,295 azioni BB&T per ogni titolo in loro possesso. A transazione completata gli azionisti BB&T deterranno circa il 57% dell'entità nata dalla fusione, quelli di SunTrust il restante 43%.