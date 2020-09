Summit Ue-Cina, leader europei: Pechino dimostri impegno su clima e commercio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Reazioni piuttosto fredde quelle deial termine del summit virtuale con il presidente cineseche si è svolto oggi. La cancelliera tedesca, il presidente del Consiglio Uee la presidente della Commissione Uehanno espresso più di una perplessità sulle posizioni mantenute dal leader cinese."È positivo e importante cercare di avere rapporti strategici con la. Ma dobbiamo anche guardare la realtà e non possiamo farci illusioni", ha dichiaratodopo l'incontro. La cancelliera tedesca ha riconosciuto la crescita economica cinese – "è diventata molto più forte – ragion per cui "gli appelli alla reciprocità e a regole per una concorrenza leale (level playing field) sono più chegiustificati"."L'Europa è un giocatore, non un campo da gioco – ha scritto su Twitter Charles Michel – Oggi abbiamo fatto un altro passo avanti nella creazione di un rapporto più equilibrato con la Cina". Il presidente del Consiglio europeo ha però aggiunto che il percorso è tutt'altro che concluso: "In alcune aree siamo sulla, in altre dobbiamo fare ancora strada". Il riferimento è a cambiamento climatico, commercio economico, questioni internazionali e Covid-19 e ripresa. In particolare Michel ha voluto sottolineare il primo punto: "La Cina è un partner chiave, la incoraggiamo ad essere più ambiziosa", aggiungendo che l'Unione europea proverà a farle attuareMolto diretta anche la presidente della Commissione Ue von der Leyen: "C'è ancora molta, molta strada da fare, se la Cina vuole chiudere l'entro l'anno. In particolare occorre che si muova su due questioni: l'e lo". "La Cina ci deve convincere che vale la pena avere un accordo sugli investimenti", ha aggiunto la presidente."Per l'Accordo sugli investimenti, non è una questione di tempo, ma di– ha spiegato Ursula von der Leyen – Sull'accesso al mercato, ad esempio il servizio delle telecomunicazioni e computer ci sono" restrizioni "che devono essere rimosse, e lo stesso vale per il settore dell'automotive, giusto per nominarne due. Lo stesso vale per lo sviluppo sostenibile. Vogliamo vedere dei. Allo stesso tempo la controparte cinese chiede anche a noi di fare dei passi. Ma come detto, ora è il momento di dare prova che c'è un vero interesse di rafforzare e migliorare le cose".Interessante anche la reazione della controparte cinese. Come riporta l'agenzia cinese, infatti, il presidente cineseha parlato di un'dei colloqui sul trattato per gli investimenti con l'obiettivo di chiudere i negoziati entro il 2020. Xi Jinping ha commentato l'incontro spiegando anche che ha permesso di raggiungeresulla creazione di dialoghi ad alto livello su clima e digitale.Infine l'agenzia riporta come il leader di Pechino abbia insistito nel suo intervento su: coesistenza pacifica, apertura ecooperazione, multilateralismo e dialogo e consultazioni.