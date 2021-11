Sui livelli della vigilia le Borse asiatiche. Tokyo chiude in positivo

(Teleborsa) - Tokyo chiude la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul Nikkei 225; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza Shenzhen (-0,16%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti, mentre Shanghai registra una diminuzione dello 0,33%. In rialzo Hong Kong (+1,16%); senza direzione Seul (-0,08%). Pressoché invariato Mumbai (-0,19%); in lieve ribasso Sydney (-0,66%).

Sul fronte macroeconomico, l'indice dei servizi giapponese è aumentato a settembre. Intanto, si è svolto l'incontro virtuale tra il presidente USA Joe Biden e quello cinese Xi Jinping, che ha segnato la comunicazione più stretta tra i due leader da quando Biden è entrato in carica a gennaio. Entrambi i leader hanno chiesto una maggiore comunicazione e hanno detto che sarebbe meglio incontrarsi di persona.

Appiattita la performance dell'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,14%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,08%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,93%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Martedì 16/11/2021

05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -1,1%)



Mercoledì 17/11/2021

00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -310 Mld ¥; preced. -622,8 Mld ¥)

01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1,8%; preced. -2,4%)



Venerdì 19/11/2021

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,2%).