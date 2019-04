Sui livelli della vigilia la Borsa Italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei per colpa della debolezza delle banche italiane, sorvegliate speciali dall'FMI.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,25%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), a 64,01 dollari per barile, con un calo dello 0,93%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +242 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,39%.performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,75%.; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 23.761 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,27%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti beni per la casa (+1,73%), alimentare (+0,96%) e sanitario (+0,80%). Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente Moncler, con un progresso del 2,71% e Ferragamo, che vanta un incisivo incremento del 2,35%, dopo le vendite record di LVMH nei primi tre mesi del 2019. Buona performance per CNH Industrial, che cresce dell'1,46%. Sostenuta Azimut, con un discreto guadagno dell'1,19%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -7,82% sul riesame del bilancio 2018 per il problema WesternLink. Pessima performance per Saipem, che registra un ribasso del 2,26%. Soffre Banco BPM, che evidenzia una perdita dell'1,53%. Fiacca Juventus, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.di Milano, Banca MPS (+6,23%) nel giorno dell'Assemblea di bilancio, Credito Valtellinese (+2,03%), Rai Way (+1,89%) e Brunello Cucinelli (+1,72%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cairo Communication, che prosegue le contrattazioni a -2,46%. Preda dei venditori Saras, con un decremento dell'1,73%. Si concentrano le vendite su Aeroporto di Bologna, che soffre un calo dell'1,57%. Vendite su Banca Ifis, che registra un ribasso dell'1,53%.