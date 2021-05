7 Maggio 2021









(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Spicca la performance positiva della Borsa di Francoforte, con rialzi per Adidas, Siemens e BMW dopo le trimestrali.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,206. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 64,65 dollari per barile.



Avanza di poco lo spread, che si porta a +110 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,89%.



Tra gli indici di Eurolandia andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,96%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,53%, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 24.486 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.791 punti.



In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,41%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,43%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Unipol (+2,51%), Recordati (+2,25%), Leonardo (+1,98%) e Interpump (+1,24%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -1,65%.



Spicca la prestazione negativa di Enel, che scende dell'1,42%.



Banco BPM scende dell'1,30%.



Calo deciso per Inwit, che segna un -1,24%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Carel Industries (+6,12%), Brunello Cucinelli (+2,14%), Juventus (+2,08%) e Technogym (+2,04%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tinexta, che prosegue le contrattazioni a -0,97%.



Si muove sotto la parità ENAV, evidenziando un decremento dello 0,94%.



Contrazione moderata per Autogrill, che soffre un calo dello 0,92%.



Sottotono Esprinet che mostra una limatura dello 0,89%.