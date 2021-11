Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. I volumi sono comunque minori del solito, mancando il faro di Wall Street chiusa oggi per la festività del Ringraziamento, e aperta in regime ridotto domani. La BCE ha affermato che i dati macroeconomici che saranno disponibili nel meeting di dicembre "non risolveranno tutte le incertezze relative alle prospettive di inflazione a medio termine". Secondo un report Bankitalia, nel 2020 sono state chiuse, ovvero eliminate dai bilanci, sofferenze per circa 25 miliardi di euro. Sempre sul fronte interno, Cassa Depositi e Prestiti ha presentato il nuovo piano strategico. L'assemblea di Mediaset ha approvato il cambio del nome in MFE-MediaForEurope.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%.



Avanza di poco lo spread, che si porta a +129 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,01%.



Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,1%, resta vicino alla parità Londra (+0,15%), e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 27.092 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 29.626 punti.



Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,41%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Campari, con un forte incremento (+3,01%).



Amplifon avanza dell'1,85%.



Si muove in territorio positivo Enel, mostrando un incremento dell'1,75%.



Denaro su Mediobanca, che registra un rialzo dell'1,30%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -4,65%.



In rosso Unicredit, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.



Spicca la prestazione negativa di Pirelli, che scende dell'1,50%.



Saipem scende dell'1,48%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+5,74%), Ferragamo (+4,36%), Mutuionline (+3,09%) e Tod's (+2,69%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -1,73%.



Calo deciso per B.F, che segna un -1,69%.



Sotto pressione Brembo, con un forte ribasso dell'1,61%.



Soffre Banca MPS, che evidenzia una perdita dell'1,36%.