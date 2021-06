Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,217. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.895,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,98%) si attesta su 68,55 dollari per barile.



Aumenta di poco lo spread, che si porta a +107 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,86%.



Tra i listini europei poco mosso Francoforte, che mostra un +0,1%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,36%, e Parigi avanza dello 0,28%.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 25.806 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 28.283 punti, sui livelli della vigilia.



Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,14%); con analoga direzione, senza direzione il FTSE Italia Star (+0,02%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Nexi, con una marcata risalita del 2,31%.



Banca Mediolanum avanza dell'1,68%.



Si muove in territorio positivo DiaSorin, mostrando un incremento dell'1,65%.



Denaro su Banca Generali, che registra un rialzo dell'1,24%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -1,57%.



Sotto pressione BPER, che accusa un calo dell'1,32%.



Scivola Tenaris, con un netto svantaggio dell'1,31%.



In rosso Unipol, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,19%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technogym (+2,94%), Alerion Clean Power (+2,19%), De' Longhi (+1,89%) e Fincantieri (+1,81%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saras, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.



Crolla Banca Popolare di Sondrio, con una flessione del 2,30%.



Vendite a piene mani su Astaldi, che soffre un decremento del 2,13%.



Spicca la prestazione negativa di Biesse, che scende dell'1,92%.