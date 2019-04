Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Sostanzialmente stabile lo S&P-500 sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,11%.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 1.275,2 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 63,54 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +253 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,59%.piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,67%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,44%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%.A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.919 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con chiusura su 23.981 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,01%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,91 miliardi di euro, con un incremento di ben 865,9 milioni di euro, pari al 42,37%, rispetto ai precedenti 2,04 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,83 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,81 miliardi.Su 220 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 96 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 98 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 26 azioni del listino milanese.Si distinguono a Piazza Affari i settori materie prime (+3,35%), tecnologia (+2,10%) e bancario (+1,61%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti utility (-1,62%), petrolio (-1,47%) e alimentare (-1,02%).Tra idi Milano, in evidenza Tenaris (+3,38%), Unicredit (+3,20%), Azimut (+2,73%) e STMicroelectronics (+2,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Enel, che ha chiuso a -1,86%.Preda dei venditori Terna, con un decremento dell'1,74%.Si concentrano le vendite su ENI, che soffre un calo dell'1,56%.Vendite su Recordati, che registra un ribasso dell'1,55%.del FTSE MidCap, Piaggio (+3,86%), Technogym (+2,17%), Banca Ifis (+1,85%) e Credem (+1,57%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Maire Tecnimont, che ha archiviato la seduta a -2,85%.In caduta libera Carel Industries, che affonda del 2,83%.Pesante De' Longhi, che segna una discesa di ben -2,65 punti percentuali.Seduta drammatica per Gima TT, che crolla del 2,36%.