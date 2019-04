© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Presente il Presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa,. Si tratta di 2 degli esemplari di una imponente nuova flottacapitale amministrativa dello Stato. Treni costruiti direttamente da Alstom in Brasile, nel suo stabilimento di Lapa ., precisamente a Dunottar, in provincia di Guateng, dove sono stati già prodotti i primi tre treni Gibela consegnati tra il dicembre 2018 e il marzo 2019.Lo stabilimento sudafricano, inaugurato lo scorso ottobre, si prepara così a ricoprire un ruolo di primo piano,, permette ai fornitori locali di affacciarsi a una platea commerciale di stampo mondiale, offrendo anche la possibilità di crescita sia per le aziende sia per l'intera economia del Paese.. Gibela riceve regolarmente riconoscimenti da vari enti del settore, l'ultimo dei quali dall'Autorità per l'istruzione e la formazione dei trasporti del Governo sudafricano per l'eccellenza nello sviluppo e nella formazione delle competenze":