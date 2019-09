Sud, Boccia: serve cabina regia per miglior uso fondi

(Teleborsa) - Una cabina di regia per un uso migliore delle risorse per le regioni del Sud, pronta a intervenire nel caso di un rallentamento. Questa l'idea lanciata dal Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a Matera per i 10 anni di partnership Intesa Sanpaolo - Confindustria.



"Bisogna usare quanto prima - ha proseguito il numero uno di Viale dell'Astronomia- le risorse stanziate per il Mezzogiorno. I ritardi nell'uso delle risorse hanno effetti sull'economia reale chiaramente negativi. La prima cosa da fare è attivare i cantieri con le risorse disponibili dei fondi di coesione. Aprire poi un dibattito sulla prossima stagione di programmazione che non è affatto marginale e dare centralità alla questione occupazione e a quella industriale a livello europeo ". © RIPRODUZIONE RISERVATA