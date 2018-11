Subaru, nuovo richiamo di 100mila autovetture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra grana per Subaru: la casa automobilistica nipponica è costretta a richiamare altre 100mila autovetture, a causa di ispezioni negligenti che in questo caso riguardano possibili problemi al sistema frenante. La decisione coinvolge 9 modelli costruiti tra il 9 gennaio e il 26 ottobre di quest'anno, tra cui la Impreza e la vettura sportiva Brz, che la Subaru costruisce per la Toyota.Il richiamo per la casa automobilistica giapponese avrà un impatto economico di 6,5 miliardi di yen, l'equivalente di 50 milioni di euro. L'ultimo incidente porta il totale dei veicoli richiamati per via di false certificazioni sui controlli di qualità, a 530 mila tra il 2017 a oggi.Subaru, inoltre, ha dovuto rivedere al ribasso le previsioni sugli utili per l'intero anno fiscale a 167 miliardi di yen, dai 220 milioni delle stime di agosto, a causa dei costi per le modifiche necessarie e per la flessione delle vendite.