Sua Maestà il gelato artigianale tra i protagonisti a Rimini di SIGEP 2020

(Teleborsa) - SIGEP 2020 con, dove appuntodi una più che unica sfida internazionale a squadre di tre giorni per la conquista della. E dove il ministro per i Beni e le Attività Culturali e Turismo,i, in compagnia dell'alta dirigenza dell'Italian Exhibition Group e dei rappresentanti delle Istituzioni,, che tuttavia aveva "aperto i cancelli" sin dal mattino.La tradizionale cinque giorni di Rimini,. In contemporanea, qui in Fiera a Rimini, la. Tutto per il business del dolciario artigianale.Gli italiani si confermano. Le stime 2018 per Europa e Mondo parlano rispettivamente di un fatturato 9,5 e 16 miliardi di euro. Numeri in costante crescita,. In Italia circa 39 mila i "punti di consumo" con 150 mila addetti. Ben 10 mila le gelaterie specializzate.Vanno poi forte. Il fatturato dell'industria molitoria italiana si è attestato nel 2018 a. Per il caffè, "giro d'affari" di 861 milioni di euro. La pasticceria fresca made in italy nel 2018 per l'export ha raggiunto i