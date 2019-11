© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e, al posto delle 49 tonnellate previste, toccherà quotarispetto al target.È uno dei dati che emerge dallo studio presentato daSecondo il report, in assenza di incentivi per la sostituzione dei mezzi più vecchi e inquinanti, pubblici e privati, e per la mobilità pubblico, condivisa e ciclopedonale, si mancherà l'obiettivo europeo del 2030 anche per laA oggi sono infatti quasi, quota che sale moltissimo per gli"Una pianificazione eco-razionale della mobilità deve, quindi," di questi veicoli e la sostituzione degli autobus con modelli elettrici alimentati da energie rinnovabili", si legge nello studio.Il report sottolinea come la. "Con la diffusione dell'auto elettrica e con i minori consumi legati al progresso dei motori,", ricorda lo studio.In particolare, sarà "potranno offrire al raggiungimento dei target ambientali", visto che già oggi un veicolo a metano ha emissioni inferiori a 95 g CO2/km, valore già in linea con gli obiettivi europei."È fondamentale favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica e contemporaneamente creare una rete adeguata, con l'obiettivo rilanciare il settore coniugando gli. Questo potrà offrirci un contributo per centrare gli ambiziosi obiettivi che intendiamo sostenere", ha commentato il Ministro dello Sviluppo economico,, nel suo messaggio alla Conferenza."Si prevede infatti - scrive il ministro - che ilrispetto al 2005 pari a circa 46 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti passando da 125 milioni di tonnellate di CO2 equivalente a 79 milioni al 2030"."A questo obiettivo - continua Patuanelli -, su cui stiamo già lavorando. È stato inoltreal quale hanno partecipato i rappresentanti di oltre 50 associazioni aziende e sindacati".