Studi legali, Roberto Cappelli passa a RCCD

Lo Studio RCCD si rafforza con l’ingresso dell’avvocato Roberto Cappelli in qualità di name partner dello studio legale, che cambia il proprio nome in RCCD Cappelli. Cappelli è accompagnato in questa nuova avventura professionale da un team di professionisti di altissimo livello fra cui le socie Valentina Dragoni e Stefania Lo Curto che lasciano dopo 9 anni la partnership dello Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.Considerato tra i migliori specialisti in Corporate ed M&A, Cappelli ha assistito società private e pubbliche e istituzioni finanziarie, italiane e straniere, nonché fondi di private equity, in materia di diritto societario: tra le operazioni più significative, ha assistito Unicredit nella vendita della Roma calcio alla cordata Dibenedetto-Pallotta e la ristrutturazione Alitalia.“Sono felice di intraprendere questa nuova avventura” – ha commentato Roberto Cappelli – “con la prospettiva di avviare un nuovo modello di Studio integrato in grado di valorizzare le eccellenze e attrarre i migliori talenti garantendo qualità dell’offerta e servizi tailor-made. Ringrazio i nuovi Soci e sono convinto che con il contributo di tutti rafforzeremo ulteriormente lo Studio in Italia e all’estero”.“Siamo entusiasti dell’arrivo di Roberto e del suo team” – hanno aggiunto i Soci fondatori dello Studio - “Dalla combinazione delle nostre professionalità nasce un nuovo Studio capace di rispondere al massimo livello qualitativo e in maniera perfettamente sinergica alla richiesta di assistenza in contesti sempre più sfidanti e sempre più caratterizzati dalla sovrapposizione e convergenza dei settori di intervento. È l’inizio di una nuova fase del cammino professionale di tutti noi, proiettato verso nuovi ambiziosi traguardi”.