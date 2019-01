Studente italiano premiato all'ICAO Forum

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'ha festeggiato l'affermazione di un proprioe che ha ricevuto il, competizione internazionale che si è svolta a Shenzhen in Cina nel corso del Global Summit e ha coinvolto 180 studenti provenienti da 27 Università di 28 Stati dei 5 continenti.Si tratta di, unico italiano partecipante, iscritto al corso di laurea L28 Scienze e tecnologie del trasporto aereo di UniFortunato, il quale, organizzato dall'Agenzia specializzata dell'ONU per l'aviazione civile.I 180 studenti sono stati divisi inli, per sfidarsi in un girone eliminatorio che prevedeva loin gruppo sui quattro temi assegnati:(UAS - ovvero veicoli che volano senza piloti)eddell'aviazione.Il gruppo di Matteo Ponziani - coordinato da Philip Dawson, funzionario ICAO, dal Prof. Wang Yingxun dell'Università Beihang di Pechino e da Filippo Tomasello, Senior partner di EuroUSC Italia, e composto da studenti provenienti dalla Francia, dalla Norvegia, da Singapore e da sette università cinesi - ha trattato il tema UAS.La giuria di dirigenti ICAO ha valutato comedello studente UniFortunato, per lanello sviluppare e nel presentare laper operazioni UAS. Un tema che le autorità aeronautiche seguono con estremo interesse, in relazione alcon il traffico aereo civile.