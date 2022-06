Student housing, cosa è? La "nuova" professione dal reddito certo: possibili guadagni medi fino a 10.500 euro

Da imprenditore a formatore per un business che ha ampie prospettive di sviluppo. La storia di Mark Ballarin, di Renditiamo, inizia con la decisione di avviare un’attività nel campo dello student housing: «abbiamo fondato Homstudent - spiega Ballarin - che ha operato per diversi anni nelle città di Venezia, Padova, Vicenza, Verona. Poi abbiamo deciso di cercare un partner per crescere ulteriormente ricevendo diverse proposte. Alla fine, abbiamo deciso invece di cedere interamente le quote dell’azienda all’Ing. Riccardo Biolo del Gruppo Safebox che già operava nel settore rimanendo come consulenti esterni dell’azienda e decidendo quindi di passare dall’altra parte della barricata».

Student housing, cosa è

Nasce così la nuova professione, quella di formatore per le rendite immobiliari: «Renditiamo - afferma Ballarin - è la nostra nuova attività. Mettiamo al servizio del mercato le nostre conoscenze nel settore e le trasmettiamo a tutti quelli che vogliono crearsi delle rendite sia dagli immobili di proprietà sia in Rent to Rent. Per farlo, abbiamo realizzato delle strategie replicabili e automatizzate. Abbiamo più di 4.000 pagine di procedure e software a supporto che danno la possibilità di avere una gestione totale di tutto il lavoro da svolgere, rendendo autonomi gli operatori terzi che ne faranno richiesta. Nell'immobiliare -assicura e conclude Ballarin- non ci sono limiti di guadagno, dipende tutto dagli obiettivi che si vogliono raggiungere».

Come funziona

Il settore del resto è in piena crescita e la domanda di immobili in affitto è sovradimensionata rispetto all'offerta, ancora molto arretrata: «Avviarsi a questa professione dopo un’adeguata preparazione - spiega ancora Ballarin - può dare grandi soddisfazioni, anche economiche. Di media, si può arrivare facilmente a 10.500 euro mensili. I limiti di guadagno però vanno di pari passo alla voglia di mettersi in gioco, il tempo che si vuole dedicare e ai capitali o patrimoni di partenza, capitali che andranno investiti secondo i propri obiettivi, con la possibilità di iniziare anche con piccoli budget di investimento per chi si approccia con la tecnica Rent to Rent. Di certo, in qualche mese si mettono a profitto gli insegnamenti ricevuti vedendo i primi risultati. Chi sarà seguito da noi in consulenza potrà inoltre se selezionato, entrare a far parte del nostro Club di Investitori, all'interno del quale ci scambiamo operazioni e formiamo nuove partnership e sinergie»

Resta la collaborazione fra Homstudent e Renditiamo in un mercato dalle ampie prospettive. Avere una casa e metterla in affitto rappresenta una fonte di reddito a lungo termine. Eppure, tra insoluti e ritardi nei pagamenti, le insidie possono essere tante. Per non parlare dei costi che si celano dietro l’affitto di una casa. Esistono infatti una serie di spese difficilmente eliminabili, come sfitto, costi di intermediazione, costo di rinnovo per ogni cambio inquilino, spese gestionali, che vanno a erodere i ricavi derivati dall’affitto della propria casa, questo a discapito dei proprietari di immobili che non si sono formati adeguatamente o non si affidano ad un operatore specializzato del settore.

I ricavi

Uno studio del Sole 24 Ore ha evidenziato che in 8 anni, dare in gestione il proprio immobile a un operatore specializzato garantisce certezza di incasso e risparmi sui costi pari a 24.550 euro. «Sublocare il proprio immobile garantisce al proprietario di casa una rendita sicura, evitando il rischio di non incassare l’affitto, riceverlo in ritardo, o incappare nei tanti problemi legati alla gestione e alla manutenzione dell’immobile, un costo che può raggiungere il 20% del valore degli affitti annui - spiega l'ingegnere Riccardo Biolo che ha rilevato ha rilevato Homstudent - a differenza di quanto spesso si sente dire, la sublocazione immobiliare è una forma contrattuale del tutto legale, prevista e regolamentata dal Codice Civile. Il conduttore, salvo patto contrario, può sublocare l’immobile che gli è stato concesso in locazione. La sublocazione deve essere autorizzata dal locatore»

In questo modo, il proprietario di casa, si relaziona con una società specializzata in affitto a studenti universitari e non più con un privato. Gli verrà quindi garantita un’entrata sicura e costante, evitando inoltre le classiche problematiche relative alla morosità degli inquilini: «È giusto chiarire un aspetto, nonostante il pensiero comune, non è affatto vero - chiosa Biolo - che gli studenti siano i peggiori affittuari che si possano mai avere. Gli universitari che studiano lontana da casa sono ottimi pagatori, avendo le loro famiglie alle spalle che investono per il loro futuro»

Inoltre, rappresentano un asset di assoluto interesse. Oggi si stimano circa 675 mila universitari fuorisede non pendolari, il segmento però è destinato a crescere, considerando la costante tendenza dei giovani a frequentare università, anche lontane, che propongono piani di studi più interessanti e danno maggiori opportunità lavorative. Contestualmente, per ragioni sanitarie legate al Covid, il mercato delle stanze doppie e triple è in declino, lasciando spazio esclusivamente a quello delle stanze singole, che garantiscono maggiore sicurezza e privacy.