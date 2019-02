Strumenti finanziari, più trasparenza per calcolo indici benchmark

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a quella europeasuglidi riferimento neglie nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.Il, su proposta del Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha approvato unrecante norme volte ad armonizzare la disciplina italiana sulladelle operazioni di finanziamento tramite titoli.Lo scopo del Regolamento è quello di garantire ilinterno e une degli investitori, assicurando un'armonizzazione massima delle disposizioni che pongono obblighi a carico dei soggetti coinvolti neli, nella fornitura deinel relativo calcolo e nel successivoIn particolare, il legislatore ha previsto una(coloro che, tra l'altro, controllano la fornitura di un indice di riferimento) da graduare in funzione del principio di proporzionalità in materia di:interni;per la determinazione degli indici di riferimento che devono essere conformi a certi requisiti; sistemi interni di; elaborazione deiper specificare requisiti e responsabilità dei soggetti chiamati a fornire i dati da utilizzare nel calcolo degli indici di riferimento e, infine, trasparenza delle metodologie usate per la determinazione degli indici.Vengono, inoltre, previsti. Fra le altre cose sii prevede la costituzione di unche avrà tra i suoi compiti principali quello di fornire la propria opinione all'autorità nazionale competente sull'amministrazione del benchmark critico con riguardo all'adozione di misure volte ad imporre la contribuzione obbligatoria al''indice al fine di mantenerne la rappresentatività.