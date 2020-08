Stretto di Messina, dopo il Ponte spunta idea tunnel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Sullodobbiamo pensare a un miracolo di ingegneria. UnaCon queste parole il Premier, il 9 agosto, ha rivelato a sorpresa la nuova idea per collegareUn'idea che, in realtà, è tutt'altro cheanche per la sismicità dell'area e per le forti correnti. Ma il Governo sembra intenzionato a riprovarci, tanto che presenterà la proposta in sede diome ha confermato all'Ansa il Ministro per le Infrastrutture,a margine della sottoscrizione a Verona di due protocolli d'intesa per la realizzazione dell'alta velocità Verona-Vicenza."Abbiamo avuto una proposta - ha spiegato De Micheli - da parte di un gruppo di ingegneri che ci ha sottoposto questa ipotesi del"Stiamo facendo tutte leha aggiunto - perché quella è un'area sismica, un'area vulcanica. Quindi, come ilsa, abbiamo avviato le analisi, perché noi teniamo in grande considerazione la progettualità spontanea, soprattutto se si tratta di un'opera tanto discussa negli ultimi 20 anni e di cui s'è detto di tutto" ha osservato. "Perciò - ha quindi annunciato - presenteremo la nostra proposta. Intanto finanziamoe finanziamo l'alta velocità tra Reggio Calabria e Salerno, che in termini temporali sono attività che noiha concluso De Micheli.