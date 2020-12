© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I dettagli si sapranno solo nelle prossime ore ma, dopo il primo vertice di ieri, sembra ormai confermata l'ipotesi di una nuova stretta per Natale. Al momento, nel braccio di ferro tra i rigoristi e chi propende per una linea più morbida, la linea prevalente prevede una(24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l'1, 2, 3 gennaio).Ieri nellai ministri Pd Dario Franceschini e Francesco Boccia e Roberto Speranza di Leu si sono battuti per estendere le misure da zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre sarebbe più prudente la linea del premier Giuseppe Conte, sostenuto dal M5s nel volere un intervento più limitato. Rimane anche il nodo riguardanteper i quali potrebbero essere regole ad hoc. La discussione è, tuttavia, ancora aperta e sul tavolo è ancora presente lache, di fatto – pur prevedendo la chiusura di bar e ristoranti (consentito solo l'asporto) e vietando gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza – non limiterebbe le tanto temute riunioni di Natale e Capodanno. Per comprendere in cosa consistano le "restrizioni ulteriori" annunciate dalbisognerà attendere iltra il premier e i capidelegazione della maggioranza sulle misure per il Natale. Una riunione attesa ieri sera ma slittata all'ultimo a causa – si apprende – dell'indisponibilità del ministro Teresa Bellanova (Italia Viva) a partecipare a un incontro in tarda serata."Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando, e hanno preoccupato anche gli esperti, quelle situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo" ha affermatoSe, dopo l'che ieri ha parlato di alto rischio di una nuova ondata di coronavirus all'inizio del 2021 in Europa invitando a indossare le mascherine anche durante le riunioni in casa per le feste, l'ipotesi di una zona rossa nazionale appare condivisa da più parti, dalle Regioni arriva la. "La zona rossa per Natale va bene, sol se ci saranno i ristori in percentuale sulle perdite di fatturato delle imprese – ha affermato ilin un'intervista pubblicata oggi su La Stampa –. Se è vero che si pensa a una misura dal 24, sarà fondamentale, in sicurezza, lasciare spazio nei prossimi giorni ai cittadini di fare la spesa. E per il giorno di Natale, adottando il modello tedesco, pranzi limitati alla stretta cerchia famigliare".