Stretta di Mosca, gas torna a volare

(Teleborsa) - Torna a correre e tocca un massimo diil prezzo del gas alla, dopo la fiammata iniziale e un tentativo di ripiegamento, in rialzo di oltre il 30% rispetto alla precedente chiusura. A far impennare il prezzo l'annuncio diello stop a tempo indeterminato del gasdottoa causa di un guasto dovuto a una perdita di olio da una turbina.Ieri Mosca aveva avvertito: le sanzioni dell'Occidente hanno scatenatoha detto il portavoce del Cremlino,, ha aggiunto, "sarà in grado di preservare la macrostabilità in mezzo a questa tempesta". Il vice premier russo con delega per l'energiasostenuto che il blocco di Nord Stream è dovuto unicamente alle sanzioni europee che hanno impedito le adeguate riparazioni violando i contratti eIntanto mercati col fiato sospeso in attesa dell'8 settembre, quando si riunisce la Bce che dovrebbe annunciare un rialzo dei tassi che, alla luce delle dichiarazioni dei membri del direttivo e dell'accelerazione oltre il consenso di mercato dell'inflazione in Eurozona ad agosto (9,1% dal 8,9%), sono visti crescere di, con ihe, per sostenere il prezzo del greggio, oggi potrebbero decidere di tagliare la produzione: il petrolio avanza del 2,5% con il wti a quota 89 dollari e il brent a 95,4 dollari al barile.