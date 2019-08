Streaming, Apple TV+ pronta ad investire 6 miliardi

(Teleborsa) - Inizia l'era dello Streaming, vera e propria miniera d'oro per quanto riguarda il futuro dell'Home Entertainment. Dopo l'entrata in scena di Amazon Prime e Disney+, dopo l'avvento di colossi come Netflix ed HBO, anche Apple prova a ritagliarsi il suo spazio nel mondo dell'On Demand.



Secondo quanto anticipato dal Financial Times, la Mela Morsa sarebbe pronta ad investire ben 6 miliardi di dollari per la creazione di contenuti originali sulla neonata piattaforma di streaming AppleTV+. In questo modo, il big di Cupertino aumenterebbe il suo investimento iniziale che era di 1 miliardo di dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA