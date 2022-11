"Strategic Innovation", Luiss Guido Carli e Angelini Industries lanciano la nuova cattedra

Lunedì 21 Novembre 2022, 18:45







(Teleborsa) - È stata presentata oggi a Roma, presso Campus dell'Ateneo di Viale Romania 32, la nuova cattedra Luiss in "Strategic Innovation", finanziata grazie all'accordo con Angelini Industries.



La nuova partnership tra Luiss e la multinazionale italiana, attiva nei settori salute, largo consumo, tecnologia industriale, profumeria e dermocosmesi e vitivinicolo, è stata fortemente voluta dal rettore Andrea Prencipe e dal ceo di Angelini Industries, Sergio Marullo

di Condojanni, che hanno introdotto con i saluti istituzionali la Lectio Magistralis di Giovanni Valentini, titolare della nuova Chair in "Strategic Innovation".



Grazie al nuovo accordo Angelini Industries parteciperà al Luiss "Adoption Lab", progetto ideato per connettere studentesse e studenti con il mondo delle imprese offrendo loro opportunità concrete per conoscere il mondo del lavoro dall'interno di una importante multinazionale, attraverso su business challenge, project work, e internship post lauream.