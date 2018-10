Strada dei Parchi: ancora bloccati i fondi per la messa in sicurezza dei viadotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non sono ancora disponibili iper la messa in sicurezza dei viadotti dellapromessi dal. Lo comunica, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della concessionaria(SdP), dopo la diffida alper lo sblocco dei fondi.SdP "con senso di responsabilità alla luce degli allarmi che strumentalmente vengono lanciati" ha, per poinelle scorse settimane dai tecnici del Ministero. In particolare si tratta del divieto di sosta dei mezzi pesanti nelle aree di emergenza e dell'obbligo di mantenere una distanza di 100 metri tra un mezzo pesante e l'altro.Proprio ieri, 18 ottobre 2018, il ministro dei Trasporti, al Question Time, aveva parlato di standard di sicurezza inadeguati.