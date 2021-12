Storie di Risorgimento Digitale, Rossi (TIM): "Occasione per avvicinare pubblico al digitale"

(Teleborsa) - Una serie tv di documentari da 25 minuti su chi, durante l'emergenza Covid-19, ha deciso di superare le difficoltà cogliendo le opportunità offerte dal digitale. Su Rai Play arriva Storie di Risorgimento Digitale, un progetto nato dalla partnership promossa da TIM e

Rai Play.

"Finalmente ci siamo, lanciamo questa docu-serie molto bella. Io ne ho viste un paio di queste puntate e devo dire sono veramente

fatte bene, piacevoli da guardare", ha commentato il Presidente di TIM Salvatore Rossi a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova serie, disponibile a partire da domani.

"E' una occasione importante per avvicinare il grande pubblico al tema della digitalizzazione, che è il tema del futuro, perché la

digitalizzazione è il futuro del mondo e dell'Italia. - sottolinea Rossi - Occorre che l'Italia, che è un pochino indietro nelle competenze digitali della popolazione, recuperi rapidamente il terreno perso e si ponga all'avanguardia del novero dei paesi avanzati, come è giusto che sia".

"Ben vengano iniziative come come questa della Rai, insieme con TIM, per contribuire ad allargare il più possibile la platea dei fruitori delle competenze digitali, anche attraverso cose divertenti come questa docu-serie".

"Siamo ha tuttora un po' indietro come competenze della gente, tutte le indagini che vengono fatte periodicamente mostrano che gli italiani sono meno competenti, meno bravi, meno capaci di usare i devices moderni rispetto ai tedeschi, francesi, perfino spagnoli. Il sistema sta rapidamente recuperando, in particolare questo governo sta facendo moltissimo e tutta l'Europa ha puntato molto sul sul digitale. Dobbiamo portarci dietro il più possibile la popolazione".