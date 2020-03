Stop mutui, online la nuova modulistica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È stataper presentare latramite l'accesso alI moduli, pubblicati sui, die dell', sono stati aggiornati e semplificati: inoltre è ora possibilesecondo le modalità indicate da ciascun istituto.Con la firma del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi., dando l'accesso anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo, non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ed è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi). Infine, è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.