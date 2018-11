Stop benefici auto immatricolate all'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Chi fino a ieri utilizzava in Italia auto immatricolate all'estero, pur risiedendo nel nostro Paese, non potranno più eludere tasse e controlli. Lo ha dichiarato in una nota il, il quale ha specificato che nel decreto Sicurezza è stata inserita una norma che, con alcune deroghe, vieta, a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni, di circolare sul territorio nazionale con veicoli a targa estera.Una misura che, non pagava né bollo né assicurazione e di fatto anche eventuali multe.Coloro che violeranno il divieto che abbiamo imposto dovranno pagare unae, se non si metteranno in regola, si potrà arrivare sino alla confisca del veicolo. Una misura che - afferma Toninelli - tenta anche di porre un freno a una pratica scorretta purtroppo molto diffusa che toglie al fisco soldi dovuti.