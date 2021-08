Stop ai voli Linate-Londra dal 1 novembre

1 Minuto di Lettura

Giovedì 12 Agosto 2021, 20:00







(Teleborsa) - Il 31 ottobre 2021 è l'ultimo giorno utile per volare da Milano Linate a Londra. Dopo tale data, infatti, i cittadini Lombardi diretti nella capitale britannica potranno scegliere di volare da Malpensa o da Bergamo.



Lo stabilisce il decreto Delrio sulla ripartizione del traffico aereo degli aeroporti milanesi, che dovrà considerare Londra a tutti gli effetti una destinazione extra-Ue a partire dal 1 novembre, quando diventeranno operative alcune delle conseguenze della Brexit, precedentemente previste il 1 agosto e poi fatte slittare di tre mesi.



Esiste però un problema ed è relativo ai biglietti per i voli tra Linate e Londra, che continuano a essere disponibili e in vendita oltre la data del 1 novembre. Si tratta di 168 voli settimanali.