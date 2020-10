STMicroelectronics, ricavi preliminari terzo trimestre oltre le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I ricavi netti preliminari e non certificati di STMicroelectronics, per il terzo trimestre conclusosi il 26 settembre 2020, sono "al di sopra della forchetta di previsione fornita nel comunicato stampa della Società pubblicato il 23 luglio 2020".Lo fa sapere la società sottolineando che i ricavi netti preliminari per il terzo trimestre 2020 ammontanosu base sequenziale e 690 punti base al di sopra del valore più alto della forchetta. La previsione precedente per i ricavi netti del terzo trimestre 2020 era di 2,45 miliardi di dollari, pari a un incremento del 17,4% su base sequenziale, più o meno 350 punti base."Abbiamo concluso il terzo trimestre 2020 con ricavi netti al di sopra della forchetta di previsione grazie a condizioni di mercato sensibilmente migliori delle aspettative nell'intero trimestre. I principali fattori che hanno contribuito a questo risultato sono stati la marcata accelerazione della domanda di prodotti Automotive e di Microcontrollori, così come i programmi già in corso con nostri clienti nella Personal Electronics" - ha dettodi STMicroelectronics -. "di dollari. Forniremo ulteriori dettagli sul terzo trimestre e sulla nostra guidance per il quarto trimestre in occasione della conference call sui risultati che terremo il 22 ottobre".La Società pubblicherà i risultati del terzo trimestre 2020 prima dell'apertura delle contrattazioni delle Borse europee giovedì 22 ottobre 2020.