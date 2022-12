STMicroelectronics ottiene la "A" per la trasparenza sulla sicurezza idrica

(Teleborsa) - STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, ha visto riconosciuta la sualeadership nella trasparenza e nella performance aziendale in materia di sicurezza idrica da CDP (Carbon Disclosure Program), no-profit globale specializzata in tematiche ambientali, che l'ha inserita nella sua "A List" annuale.In base ai dati riportati attraverso il questionario sulla sicurezza idrica condotto da CDP nel 2022 su un totale di 15.000 aziende, ST rientra nel novero ristretto di quelle che hanno ricevuto la classificazione "A".Il processo di rendicontazione ambientale e valutazione condotto annualmente da CDP è considerato generalmente lo standard di riferimento per la trasparenza delle pratiche ambientali delle aziende. Nel 2022, più di 680 investitori che gestiscono asset per oltre 130 mila miliardi di dollari e 280 importanti buyer con una capacità di spesa di 6.400 miliardi di dollari hanno chiesto alle aziende di rendere disponibili i loro dati relativi a impatti, rischi e opportunità legati all'ambiente attraverso la piattaforma di CDP. Hanno risposto in 18.700, il numero più alto mai raggiunto finora.e alla dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, come la definizione di obiettivi ambiziosi e significativi. Alle organizzazioni che non forniscono i propri dati o che forniscono informazioni insufficienti viene assegnata una F., che include valutazioni dello stress idrico e programmi di riciclo, efficienza econservazione" - ha dichiarato. "ST continua a ridurre la sua impronta idrica in tutte le attività e i siti operativi, a gestire i rischi idrici nell'intera catena di fornitura e i territori in cui opera, e a sviluppare ulteriormente il suo impatto positivo e il suo supporto alle comunità".