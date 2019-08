© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di STMicroelectronics, con una variazione percentuale dell'1,31%, schivando le vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese.A fare da assist al titolo contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Goldman Sachs che hanno alzato il giudizio a "buy" da "neutral" e ritoccando all'insù anche il target price a 17,5 euro.Il trend dell'azienda italo-francese di semiconduttori mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.La situazione di medio periodo di STMicroelectronics resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 16,03 Euro. Supporto visto a quota 15,74. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 16,31.