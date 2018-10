STMicroelectronics fa il pieno di utili nel terzo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Profitti in forte crescita e outlook positivo per STMicroelectronics, tra le prime "big" di Piazza Affari ad alzare il velo sul bilancio.Il produttore italo-francese di semiconduttori ha chiuso ilcon unrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentredi euro.Ilè stato del 39,8%, 20 punti base al di sotto del valore intermedio della guidance della società "a causa principalmente dei mix di gruppi di prodotto", come spiega un comunicato, aggiungendo che nel confronto anno su anno è migliorato di 20 punti base, "trainato principalmente da un cambio favorevole del mix verso prodotti di maggior valore e da migliori efficienze di produzione".A livello patrimoniale, al 29 settembre 2018 ladella società era pari a 447 milioni di dollari rispetto a 411 milioni di dollari al 30 giugno 2018, e rifletteva risorse finanziarie totali di 2,17 miliardi di dollari e un indebitamento finanziario totale di 1,72 miliardi di dollari.Guardando avanti,il chip-makerIlè atteso invece intorno al 39,8%, più o meno 200 punti base;STM si attende inoltre. "Questo livello di crescita dei ricavi implicherà anche un" ha preannunciato il Presidente e Chief Executive Officer di STMicroelectronics,