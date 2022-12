STMicroelectronics e Soitec, accordo su tecnologia per produrre substrati in SiC

(Teleborsa) - STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, e Soitec, azienda francese attiva nella progettazione e produzione di materiali semiconduttori innovativi, hanno annunciato una, che prevede che ST qualifichi la tecnologia dei substrati in SiC di Soitec nel corso dei prossimi 18 mesi.L'obiettivo èper la futura produzione di substrati da 200 mm che andranno ad alimentare le sue attività di produzione di dispositivi e moduli, con una produzione in volumi prevista a medio termine."Il passaggio alle fette in SiC da 200 mm apporterà, mentre accelerano la transizione verso l'elettrificazione dei loro sistemi e prodotti. È importante per trainare economie di scala e accompagnare l'espansione in volumi dei prodotti", ha dichiarato, President Automotive and Discrete Group di STMicroelectronics."Abbiamo scelto unnell'intera catena di produzione, dai substrati di alta qualità fino alla produzione front-end e back-end su larga scala - ha aggiunto - L'obiettivo della collaborazione tecnologica con Soitec è continuare a migliorare le rese e la qualità della nostra produzione".