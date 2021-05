18 Maggio 2021

(Teleborsa) - L'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) ha conferito a STMicroelectronics una Milestone per il suo lavoro rivoluzionario nella tecnologia di processo a semiconduttore con gate di silicio super integrato che riunisce i transistor analogici ad alta precisione di un processo bipolare, i transistor di commutazione digitale ad alte prestazioni di un processo CMOS e i transistor DMOS ad alta potenza (BCD) in un unico chip per applicazioni complesse con elevati requisiti di potenza.

Nel corso degli anni, la tecnologia di processo BCD ha reso possibili sviluppi rivoluzionari in applicazioni finali che comprendono, tra le tante, i dischi rigidi, le stampanti e l'intera gamma delle applicazioni automotive.

Durante una cerimonia live/ virtuale tenutasi presso lo stabilimento ST di Agrate Brianza, la targa IEEE Milestone è stata scoperta da, Giambattista Gruosso, IEEE Italy Section Humanitarian Activities Committee Coordinator and past Secretary, e da Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics. La targa sarà installata agli ingressi principali di due sedi di ST nell'area di Milano, dove si è svolto il lavoro di sviluppo della tecnologia BCD: Agrate (ad Agrate Brianza, MB) e Castelletto (Cornaredo, vicino a Milano).

"L'unione delle doti di alta precisione dei transistori bipolari con il controllo digitale del CMOS e i vantaggi in termini di grande potenza del DMOS nei primi anni 80 è stato un successo eccezionale. Poteva coglierlo solo un team con un incredibile talento tecnologico che operava all'interno di un'organizzazione che con lungimiranza ha compreso il valore dello smart power (potenza intelligente) in grande anticipo sui tempi" - ha detto Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics -. Adesso, abbiamo alle spalle 35 anni, 9 generazioni, 5 milioni di fette di silicio, e 40 miliardi di chip venduti di cui quasi 3 miliardi solo nello scorso anno. Accogliamo con

orgoglio questa targa di IEEE che segna la pietra miliare e riconosce l'invenzione del BCD da parte di ST all'interno del gruppo di tecnologie selezionate perché hanno fatto progredire il genere umano".