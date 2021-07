STMicroelectronics, Chery: "è in una posizione solida". Titolo accelera al rialzo

Giovedì 29 Luglio 2021, 13:00

(Teleborsa) - STMicroelectronics 'è in una posizione solida dal punto di vista patrimoniale e per quanto riguarda liquidità e conti. Così Jean-Marc Chery, amministratore delegato della società che, durante la conference call sui risultati del secondo trimestre e del primo semestre, ha ricordato come la società abbia mantenuto la propria solidità finanziaria, come dimostrano la redditività operativa e la generazione di flusso di cassa.

Il titolo STMicroelectronics, già ben intonato nelle prime ore della seduta, accelera al rialzo e passa di mano in forte guadagno del 5,89%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda italo-francese di semiconduttori rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



La tendenza di breve di STMicroelectronics è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,31. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,96.