STMicroelectronics aggiorna piano, ricavi oltre 20 miliardi in 2025-2027

(Teleborsa) - Ottima performance per STMicroelectronics, che scambia in rialzo del 2,46% schivando le vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese.

A fare da assist alle azioni contribuisce l'aggiornamento dei target del piano con un margine ebitda ora atteso maggiore del 40%. STMicroelectronics al Capital Markets Day delinea il percorso verso "l'ambizione di oltre 20 miliardi di dollari di ricavi per i 2025-2027".

Il gruppo dei semiconduttori vuole "far leva sulla sua focalizzazione decisa da tempo su tre abilitatori a lungo termine: mobilità intelligente, gestione della potenza e dell'energia, IoT e connettività". Il core business "è previsto crescere in linea con il suo mercato consolidato, le aree in forte crescita, all'interno o prossime al core business di ST, in cui la società detiene o punta alla leadership di mercato e sta investendo in tecnologia, talenti, sviluppo di prodotti e produzione".

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda italo-francese di semiconduttori rispetto all'indice di riferimento.



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 34,24 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 35,81. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 37,39.