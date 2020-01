STMicroelectronics, accordo con SiCrystal per fornitura SiC

(Teleborsa) - Importante accordo per STMicroelectronics. La società che opera nel settore dei semiconduttori ha annunciato la firma di un'intesa pluriennale con SiCrystal, società del gruppo ROHM che detiene una quota importante del mercato delle fette in SiC in Europa, per la fornitura di fette in carburo di silicio (SiC).



L'accordo prevede la fornitura di oltre 120 milioni di dollari di sofisticati substrati da 150 mm in carburo di silicio da parte di SiCrystal a STMicroelectronics in questo periodo di ramp-up della domanda di dispositivi di potenza in carburo di silicio.



Poco mosso il titolo STM a Piazza Affari: -0,20%.









