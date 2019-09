STMicroelectronics, a Renault-Nissan-Mitsubishi dispositivi per carica alta velocità batterie veicoli elettrici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - STMicroelectronics al servizio di(Alliance).Il gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi prevede di utilizzare la nuova tecnologia di potenza in SiC per costruire OBC di potenza elevata più efficienti e compatti, che renderanno ancora più interessanti i veicoli elettrici perché riducono i tempi di carica della batteria e prolungano l'autonomia di guida. ST fornirà inoltre a Renault-Nissan-Mitsubishi una serie di componenti correlati, compresi dispositivi standard in silicio. La produzione in volume degli OBC con tecnologia SiC di ST dovrebbe iniziare nel 2021., President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development di STMicroelectronics, ha dichiarato: "La tecnologia SiC può essere utile al mondo in quanto riduce la dipendenza dai combustibili fossili e migliora l'efficienza energetica. ST ha sviluppato con successo processi di produzione e costituito un portafoglio commerciale di prodotti SiC qualificati anche per le esigenze del settore automotive. Forti di una collaborazione di lunga data con Renault-Nissan- Mitsubishi, stiamo proseguendo questo lavoro congiunto per realizzare i numerosi vantaggi che la tecnologia SiC può apportare ai veicoli elettrici. Inoltre, questo accordo crea condizioni favorevolial raggiungimento di risultati positivi in quanto migliora le economie di scala, consentendo la fornitura di circuiti e sistemi basati su SiC che, oltre ad offrire prestazioni superiori, siano anche economicamente convenienti e di costo accessibile".