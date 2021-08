STM sugli scudi in Borsa

1 Minuto di Lettura

Lunedì 30 Agosto 2021, 17:15







(Teleborsa) - Rialzo marcato per STMicroelectronics, che tratta in utile dell'1,85%, risultando uno dei migliori titoli del FTSE MIB, Le azioni della compagnia specializzata in semiconduttori continua a beneficiare della carenza di chip e della forza della domanda, che ha spinto l'azienda italo-francese a programmare importanti investimenti per il prossimo futuro. Uno sguardo lampo ai risultati dell'ultimo trimestre evidenzia un aumento dei ricavi del 43,4% a 2,99 miliardi di dollari e previsioni oltre le stime per 3,20 miliardi.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'azienda italo-francese di semiconduttori più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



L'esame di breve periodo di STMicroelectronics classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,23 Euro e primo supporto individuato a 37,56. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,9.