STM si conferma in denaro a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ottima performance per STMicroelectronics, che scambia in rialzo del 2,92% a 19,02 euro. Le azioni della compagnia chip italo-francese non sembrano risentire di un giudizio di Deutsche bank, che ha tagliato il target a 28 euro, ben oltre le attuali quotazioni di mercato.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che l'azienda italo-francese di semiconduttori mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,39%, rispetto a +5,76% del principale indice della Borsa di Milano).Le tendenza di medio periodo di STMicroelectronics si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 19,4 Euro. Supporto stimato a 18,38. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 20,42.