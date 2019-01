STM scatta in avanti a Piazza Affari in scia conti Apple

(Teleborsa) - Esordio sprint per STMicroelectronics, che passa di mano in forte guadagno del 2,42%collocandosi fra i migliori del paniere del FTSE MIB.A sostenere il titolo concorrono i, che è fra i clienti dell'azienda italo-francese specializzata nei chip. Risultati che confermano unnell'ultimo trimestre del 2018, ma non una caporetto del colosso degli smartphone.

L'esame di breve periodo di STMicroelectronics classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,22 Euro e primo supporto individuato a 14,01. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,43.

