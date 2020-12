© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a causa del mutato scenario di riferimento, che incorpora gli effetti della pandemia.Nel corso del, il management ha annunciato loper il raggiungimento del, che si verificherà nel 2023.Ilnel medio termine è stimato al 39-40% (precedente previsione 40-41%),è indicato al 25-26% (precedente 26-27%) eal 15-17% (17-19%).atteso al di sopra di 1 miliardo,indicato a 1,5-1,7 miliardi.Per quest'anno, STM conta di chiudere l'esercizio con ricavi a 9,97 miliardi di dollari (+2,4%), un margine lordo in calo al 37% dal 38,7% del 2019 ed un margine operativo superiore al 12%. Il Free Operating Cash Flow è stimato in circa 500 milioni di dollari, mentre gli investimenti sono attesi a 1,2 miliardi di dollari."Le condizioni di mercato sono molto diverse rispetto a quando sono state fatte le stime", ha sottolineato il numero unonell'annunciare le nuove previsioni di medio periodo, aggiungendo che il mercato è "cresciuto in modo significativo", ma la ripresa è inferiore a quello che si si attendeva.I numeri - ha sottolineato il responsabile alle vendite e marketing- fann Marco Cassis conti con gli effetti della pandemia, e con un generale rallentamento delle vendite di smartphone nel primo semestre dell'anno. A pesare anche gòli effetti della guerra commerciale USA-Cina.Il titolo STM è crollato oggi in Borsa e segna una flessione dell'11,45% a 30,09 euro, risultando il peggiore del paniere FTSE MIB.