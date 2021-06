STM, partnership con Tower Semiconductor per accelerare ramp-up fabbrica Agrate R3

Giovedì 24 Giugno 2021, 08:30

(Teleborsa) - STMicroelectronics e Tower Semiconductor annunciano un accordo in base al quale ST ospiterà Tower nella fabbrica Agrate R3 da 300 mm attualmente in costruzione nel suo sito di Agrate Brianza (MB). ST e Tower uniranno le proprie risorse per accelerarne il

ramp-up, fattore chiave per raggiungere un alto livello di utilizzo degli impianti e, di conseguenza, un costo competitivo per wafer di silicio.

ST condividerà la clean room (camera bianca) di R3, dove Tower avrà a disposizione un terzo dello spazio totale per installare le proprie macchine. Si prevede che la fabbrica sia pronta per l'installazione delle attrezzature più avanti quest'anno e che la produzione parta nella seconda metà del 2022.

ST e Tower condivideranno lo spazio della clean room e l'infrastruttura dell'impianto. Le due aziende investiranno nelle rispettive attrezzature di processo e opereranno insieme per accelerare la qualifica della fabbrica e il conseguente ramp-up. Le attività operative continueranno ad essere gestite da ST, con alcuni dipendenti di Tower distaccati in ST in ruoli specifici per supportare la qualifica della fabbrica e il ramp-up dei volumi di produzione, così come in altri ruoli ingegneristici e di processo.

Nella fase iniziale, in R3 saranno qualificati processi da 130, 90 e 65 nanometri per dispositivi di potenza intelligente, analogici a segnale misto e RF. I prodotti basati su queste tecnologie saranno usati in particolare in applicazioni automotive, industrial e di personal electronics.