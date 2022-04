STM, partnership con altri leader chip per progresso tecnologia

(Teleborsa) - CEA, Soitec, GlobalFoundries e STMicroelectronics hanno annunciato una nuova collaborazione con cui intendono definire congiuntamente la roadmap di prossima generazione del settore per la tecnologia FD-SOI (fully depleted silicon-on-insulator, silicio su isolante completamente esaurito). FD-SOI offre vantaggi sostanziali ai progettisti e ai sistemi dei clienti, tra cui un minore consumo energetico e un'integrazione più facile di funzionalità aggiuntive come quelle di connettività e sicurezza, una caratteristica chiave per le applicazioni dei settori automotive, IoT e mobile.

STMicroelectronics è il leader italo-francese dei semiconduttori. CEA è un'organizzazione di ricerca tecnologica finanziata dal governo francese. Soitec, quotato su Euronext Paris, è leader mondiale nella produzione di materiali semiconduttori innovativi. GlobalFoundries, quotato al Nasdaq, è uno dei principali produttori mondiali di semiconduttori.

"STMicroelectronics ha anticipato i tempi in tema di FD-SOI ed ha in produzione da diversi anni prodotti avanzati sia standard sia su misura del cliente per una vasta gamma di mercati finali. In particolare questa tecnologia supporta l'industria automobilistica nella sua transizione verso la completa digitalizzazione e le architetture definite dal software, nonché nello sviluppo delle tecnologie per la guida senza conducente", ha detto Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics.