STM, MEF soddisfatto per via libera UE ad Aiuti di Stato per nuovo sito

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) "" per la decisione odierna della Commissione europea di approvare ilal nuovo investimento di 730 milioni di euro che STMicroelectronics realizzerà nel sito di Catania. Il progetto, che dovrebbe essere ultimato nel 2026, darà vita alla prima linea di produzione integrata di wafer epitassiali di carburo di silicio su scala industriale in Europa. Riunirà nello stesso impianto di produzione l'intera catena del valore del substrato di carburo di silicio, vale a dire dalla produzione della materia prima (polvere di SiC) alla fabbricazione dei wafer.Il progetto èe consentirà l'attivazione di circa 700 posti di lavoro ad alta scolarizzazione, cui si aggiungono effetti positivi significativi sulla filiera dell'indotto. L'investimento è stato riconosciuto come "first-of-a-kind" dalla Commissione UE, che ne ha sottolineato il contributo alla sovranità europea nella microelettronica in linea con l'ambizione della Comunicazione sullo European Chips Act.Ildel colosso italo-francese dei semiconduttori. STMicroelectronics (quotata alle Borse di Milano, Parigi e New York) è infatti partecipata al 27,5% da STMicroelectronics Holding NV, a sua volta partecipata al 50% ciascuno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Bpifrance (la banca d'investimento pubblica francese)."La misura italiana approvata oggi, aiutandoci a realizzare la transizione verde e digitale - ha commentato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione UE e responsabile della politica di concorrenza - La misura permetterà alla nostra industria di disporre di una fonte affidabile di substrati innovativi per chip efficienti sotto il profilo energetico".