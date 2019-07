STM euforica in borsa dopo apertura Trump a Huawei

(Teleborsa) - Si allenta la tensione sul caso Huawei dopo l'intesa commerciale raggiunta da USA e Cina a margine del G20 di Osaka. Secondo i termini dell'accordo il bando statunitense sarebbe stato allentato, per la gioia di tutte le società fornitrici di componenti, compresa STMicroelectronics. In sostanza l'azienda cinese impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di rete e telecomunicazioni, resta nella lista delle aziende non gradite a Washington, anche se il presidente degli Stati Uniti d'America ha deciso che le compagnie statunitensi possono venderle attrezzature, ma solo "lì dove non ci sono grandi problemi con la sicurezza nazionale".



La notizia ha messo le ali al settore tech europeo, con STMicroelectronics in forte rialzo a Piazza Affari, dove registra un balzo del 5,71%.





