STM e Volkswagen insieme per nuovi semiconduttori industria automotive

(Teleborsa) - CARIAD, l'unità software del gruppo Volkswagen, e STMicroelectronics, colosso dei semiconduttori, hanno annunciato che lanceranno a breve lo sviluppo congiunto di un SoC (System-on-Chip) automobilistico. Insieme, CARIAD e STM stanno sviluppando hardware su misura per la connettività, la gestione dell'energia e gli aggiornamenti via etere, rendendo i veicoli completamente definiti dal software.



La cooperazione pianificata si rivolge alla nuova generazione di veicoli del gruppo Volkswagen. Entrambe le aziende si stanno "muovendo per concordare" che la produzione del chip venga fatta da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Con questa mossa, CARIAD mira a garantire la fornitura di chip per le auto del Gruppo Volkswagen con anni di anticipo.