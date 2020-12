© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -come partner strategico per supportare il suo obiettivo diSchneider Electric, leader nella trasformazione digitale dell'automazione e della gestione energetica, supporterà ST nella prossima fase del programma già avviato dall'azienda per ridurre il suo impatto ambientale in tutto il mondo. La collaborazione tra le due società riguarderà lacomplessivo dei siti di produzione e progettazione di ST, lain tutte le sedi di ST, così come l'identificazione e l'implementazione di programmi credibili e attuabili pere ilLa partnership si fonda su una. Attualmente, ST fornisce a Schneider Electric una serie di componenti ad alta efficienza energetica che l'azienda utilizza in azionamenti con velocità variabile, sistemi di monitoraggio energetico,sistemi per la gestione degli edifici e gruppi di continuità (UPS).Nell'ambito del nuovo accordo, ST e Schneider Electric intensificheranno la collaborazione reciproca per sviluppare congiuntamente nuovi prodotti, tecnologie e soluzioni orientati al miglioramento dell'efficienza energetica, supportando la trasformazione digitale di edifici, datacenter, applicazioni industriali e infrastrutture. I partner studieranno in particolare le possibilità offerte dai semiconduttori ad ampio bandgap (SiC e GaN), dai sensori basati sull'IA e dalla connettività.