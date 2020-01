STM continua il rally a Piazza Affari

(Teleborsa) - Dopo l'ottima performance della vigilia, il titolo STM continua ad essere interessato dagli acquisti. A Piazza Affari le azioni del colosso dei semiconduttori stanno registrando una risalita di oltre il 3% sulla scia dell'exploit di ieri (+6,3%) sui conti in linea con le aspettative e le aspettative rosee. A galvanizzare STM contribuiscono anche i risultati trimestrali di Intel superiori alle attese degli analisti.



Immediata la risposta delle banche d'affari. Gli analisti di Equita Sim hanno reiterato la raccomandazione Hold, alzando il prezzo obiettivo a 27 euro da 23,5 euro. Per Morgan Stanley il target price passa da 28 euro a 30,5 euro. confermando il giudizio Overweight. Gli esperti di Kepler Cheuvreux hanno alzato il prezzo obiettivo da 28 euro a 30 euro, lasciando la raccomandazione a Buy.



