(Teleborsa) - STMicroelectronics, leader globale nei campo dei semiconduttori, ha registratodel 2020 e un utile netto di 582 milioni di dollari o 0,63 dollari per azione dopo la diluizione. Questi risultati portano i ricavi per l'a quota 10,22 miliardi di dollari (in aumento del 6,2% sul 2019) e l'utile netto a 1,11 miliardi di dollari (+7,2% su base annua)."I principali fattori che hanno contribuito a questo risultato sono stati i programmi già in corso con nostri clienti nella Personal Electronics e la continua, in particolare per prodotti", ha detto. "Per quanto riguarda le previsioni di ST per il primo trimestre, ci aspettiamo ricavi netti di 2,93 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti ad una crescita anno su anno del 31,2% e ad una flessione del 9,5% rispetto al trimestre precedente, e un margine lordo intorno al 38,5%".Le spese in conto capitale sono state pari a 381 milioni di dollari nel quarto trimestre e a 1,28 miliardi di dollari per il 2020. Alla fine del quarto trimestre le scorte erano pari a 1,84 miliardi di dollari, in aumento rispetto al dato di 1,69 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno scorso. Nel stesso periodo, il, rispetto a un dato di 461 milioni di dollari nello stesso trimestre del 2019.Nel quarto trimestre, la società ha distribuitoai suoi azionisti per un totale die aveva una posizione finanziaria netta pari a 1,1 miliardi di dollari, rispetto a 662 milioni di dollari al 26 settembre 2020, e rifletteva una liquidità totale di 3,72 miliardi di dollari e un indebitamento finanziario totale di 2,62 miliardi di dollari.Il consiglio di sorveglianza di STMicroelectronics ha deciso di proporre all'approvazione degli azionisti, alla prossima assemblea generale, ilcome CEO della società, dopo che quest'ultimo si è reso disponibile a continuare il nella stessa posizione.