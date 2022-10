Statali, aumenti stipendio per i professori: in arrivo rinnovo contratto Scuola, Università e ricerca: quanto guadagneranno in più

Scuola, aumenti stipendio in arrivo per i prof. Si va verso la stretta finale per il rinnovo del contratto delle aree Scuola, Università, Afam e Ricerca: dopo la richiesta del ministro Patrizio Bianchi al ministero della Funzione pubblica, nei giorni scorsi, riguardante il finanziamento aggiuntivo di 300 milioni di euro, per il prossimo martedì 18 ottobre l'Aran ha fissato una nuova convocazione con i sindacati.

Professori, ecco gli aumenti

La dote stanziata per il rinnovo del contratto scuola è di 2 miliardi a cui si aggiungono, appunto, i circa 300 milioni destinati alla valorizzazione della professione docente. L'aumento per i docenti sarebbe tra i 90 e i 100 euro lordi a cui bisognerebbe aggiungere 25-30 euro con il taglio del cuneo fiscale.